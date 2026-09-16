“너무 힘든 얘기…” 박위 논란 속 침묵하던 송지은 ‘오열’

세줄 요약 박위 낙상 영상 논란 뒤 송지은 방송 출연

상실 겪은 출연자 사연에 눈물과 위로 전함

예수님의 향기 남기는 삶 소망 밝혀

이미지 확대 ‘새롭게하소서’ 방송화면 캡처

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그룹 시크릿 출신 송지은이 남편 박위의 낙상 사고 영상 공개 논란 이후 모습을 드러낸 방송에서 눈물을 보였다.송지은은 지난 14일 공개된 기독교 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’ 영상에 출연해 가수 주영훈, 개그맨 이정수와 함께 진행을 맡았다.이날 방송에는 아들 건희 군을 17세에 먼저 떠나보낸 진성애 권사가 출연해 아들을 잃은 뒤 일상을 견뎌 온 사연을 털어놨다.진 권사의 이야기를 들은 송지은은 눈물을 닦으며 “꺼내기 어려운, 너무 힘든 얘기인데 많은 분을 위해 삶을 나눠 주셔서 감사하다”고 말했다.이어 “우리가 아이들을 흔히 천사라고 부르지 않느냐”며 “정말 이 가정에 건이라는 천사가 다녀간 것 같다”고 위로했다.송지은은 “나도 우리 가정의 삶에, 누군가의 삶에 예수님의 향기를 남기고 가는 발자국이 됐으면 좋겠다”며 “그런 소망을 품고 살아가게 해 주셔서 감사하다”고 전했다.해당 영상은 박위가 낙상 사고 당시의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개해 논란이 불거진 뒤 약 3주 만에 공개됐다. 다만 영상이 논란 전후 어느 시점에 촬영됐는지는 확인되지 않았다.박위는 앞서 KTX에서 하차하던 중 발생한 낙상 사고 영상을 공개했다가 영상에 등장한 관계자들의 모습과 공개 방식 등을 두고 비판받았다.이후 박위는 “파장을 깊이 생각하지 못했다”고 사과하며 영상을 삭제했다. 송지은도 논란이 확산된 뒤 자신의 인스타그램 댓글 기능을 제한했다.온라인뉴스부