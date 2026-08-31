파트리샤 “조나단이 주먹으로 폭행…얼굴 비대칭됐다” 폭로

세줄 요약 파트리샤, 어린 시절 조나단에게 맞은 일화 공개

밀크티 사건과 얼굴 비대칭 발언으로 웃음 유발

조나단, 남매 레슬링은 쌍방이었다고 해명

이미지 확대 JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 방송화면

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방송인 파트리샤가 어린 시절 친오빠 조나단에게 주먹으로 맞았던 일화를 공개했다.30일 방송된 JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에는 비비·김나경 자매와 조나단·파트리샤 남매가 게스트로 출연했다.이날 파트리샤는 비비와 김나경을 보며 “언니가 갖고 싶었다”고 부러움을 드러냈다. 이에 MC 김성주는 조나단의 말을 빌려 “언니가 있어도 파트리샤는 많이 맞았을 것”이라고 말했고, 파트리샤는 “말이 너무 심하시네”라며 조나단을 노려봤다.조나단은 동생에 대해 “매를 좀 많이 버는 스타일”이라며 “본인이 아니다 싶으면 ‘오빠’라는 호칭부터 빼 버린다. ‘야’ 아니면 ‘조나단’이라고 한다”고 말했다.그러자 파트리샤는 “‘야’는 안 했다”고 반박한 뒤 “저는 어릴 때 오빠한테 주먹으로 맞았다. 자세히 보면 얼굴이 비대칭이다. 얼굴이 왼쪽, 오른쪽 다르다”고 폭로했다. 당황한 조나단은 “너 진짜 예능 하고 싶었구나”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.파트리샤는 조나단에게 맞게 된 구체적인 사연도 공개했다. 그는 “오빠가 밀크티를 엄청 좋아한다. 양을 많이 탔길래 ‘나도 한 입만’ 달라고 했는데 안 줬다”며 “어릴 때 너무 화가 나서 오빠 몰래 밀크티에 침을 뱉었는데 그걸 오빠가 봤다”고 회상했다.이어 “오빠가 ‘너 진짜 그러다가 맞는다’고 했는데 계속 약을 올렸다”며 “오빠가 세 번 경고를 주고 갑자기 기억이 확 끊겼다. 맞은 거다”고 말했다.그러면서 “맞고 자존심이 세서 ‘안 아픈데’라고 했다. 정확히 3초 만에 울었다”고 덧붙였다. 조나단은 “‘안 아픈데’라고 하길래 연타를 준비하고 있었다”고 너스레를 떨었다.다만 조나단은 파트리샤가 일방적으로 맞은 것은 아니었다고 해명했다. 그는 “파트리샤가 혼자 당했다고 하지만 저희는 쌍방이었다”며 “제가 WWE를 엄청 좋아했다. 이불을 깔아 놓고 같이 레슬링을 했는데 대등했다”고 설명했다.최현석이 “여동생이랑?”이라며 놀라자 파트리샤는 “주 3회 레슬링 했다”고 밝혀 웃음을 더했다.온라인뉴스부