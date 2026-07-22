[포토] ‘하니’ 안희연, 씩씩한 인사

세줄 요약 제작발표회서 두 배우 호흡 만족감

하석진, 하니 에너지와 배려 언급

하니, 등산 뒤 가까워진 관계 설명

1 / 5 이미지 확대 배우 안희연이 22일 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더세인트에서 열린 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’(극본 이경희/연출 홍석구) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 2026.7.22

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이미지 확대 배우 안희연이 22일 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더세인트에서 열린 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’(극본 이경희/연출 홍석구) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 2026.7.22

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이미지 확대 배우 안희연이 22일 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더세인트에서 열린 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’(극본 이경희/연출 홍석구) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 2026.7.22

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이미지 확대 배우 안희연이 22일 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더세인트에서 열린 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’(극본 이경희/연출 홍석구) 제작발표회에 참석해 양재웅과 결혼 연기에 대한 질문을 받고 있다. ‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 2026.7.22

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이미지 확대 배우 하석진과 안희연(오른쪽)이 22일 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더세인트에서 열린 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’(극본 이경희/연출 홍석구) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 2026.7.22

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‘사랑이 온다’ 하석진과 하니(안희연)가 서로 호흡이 좋다고 이야기했다.22일 오후 서울 구로구 경인로 더세인트에서 진행된 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’(극본 이경희/연출 홍석구) 제작발표회에서 하석진과 하니가 함께 호흡을 맞춘 소감을 전했다.하석진은 “오랜만에 로맨스를 전면에 둔 드라마를 하고 있다”라며 “안희연이 드라마를 몇 년 동안 안 했는지는 모르겠지만 그 시간이 배우로서 본인의 에너지를 응축하는 시간이었을 거라고 생각한다, 실제로 현장에서 에너지를 받아 가면서 연기를 하고 있다”라고 말했다. 이어 “지금까지 호흡이 너무 좋다, 안희연에게 고마워하며 촬영하고 있다”라고 덧붙였다.하니는 “하석진과 등산을 다녀왔는데, 그러면서 깊은 얘기도 많이 하고 서로를 자연스럽게 잘 알게 돼 가까워졌다, 덕분에 힘 있게 시작하게 됐다”라며 “오랜만에 하는 작품이라 촬영하면서도 부족한 게 많을 텐데 오빠가 ‘츤데레’처럼 도와줘서 굉장히 의지하며 촬영하고 있다”라고 말했다.한편 ‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 오는 25일 오후 7시 55분 처음 방송된다.온라인뉴스부