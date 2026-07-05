변진섭 보려던 여중생 추락 사고…“쉬는 시간에 몰려오다가”
수정 2026-07-05 07:01
입력 2026-07-05 07:01
세줄 요약
- LP 속지에 집 주소 적어 팬들 몰림
- 여중생 몰려오다 2층 추락 사고 발생
- 교감 요청으로 결국 이사 결정
가수 변진섭이 과거 자신을 보려던 여중생이 추락한 사고를 언급했다.
4일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 변진섭과 전 마라톤 선수 황영조가 게스트로 출연해 이야기를 나눴다.
이날 변진섭은 과거 LP 앨범 속지에 집 주소를 적었다가 발생한 일을 전했다.
변진섭은 “노래가 뜨고 나서 집 주소가 공개되니까 매일 집 앞에 팬들이 찾아올 때가 있었다”고 말했다.
그에 따르면 당시에는 앨범 속지에 프로필을 넣었으며, 여기에는 집 주소와 혈액형, 존경하는 사람 등 정보들이 가득 담겼다고 한다.
변진섭은 “우리 집 앞에 여자 중학교가 있었다. 교실이 보일 정도로 가까운 거리였다”며 “그때부터는 학교에서 수업하는 시간에는 집 창문을 다 닫았다. 아이들이 난리 나니까 대문 출입도 못 했다”고 털어놨다.
이어 “그런데 어느 날 내가 늦어서 급하게 나오다가 (학교) 쉬는 시간에 걸린 거다. (학생들이) ‘와’ 하고 몰려오는데 그중 한 명이 2층에서 떨어졌다”고 전해 충격을 안겼다.
그러면서 “크게 다치지는 않았는데 교감 선생님이 우리 집에 와서 이사 가달라고 이야기했다”며 “쫓겨나듯이 이사했다”고 덧붙였다.
그 이후로는 앨범에 주소를 안 쓰냐는 문세윤의 질문에 변진섭은 “쓰면 미친놈이다”라고 답해 웃음을 자아냈다.
온라인뉴스부
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