변진섭 보려던 여중생 추락 사고…“쉬는 시간에 몰려오다가”

세줄 요약 LP 속지에 집 주소 적어 팬들 몰림

여중생 몰려오다 2층 추락 사고 발생

교감 요청으로 결국 이사 결정

이미지 확대 가수 변진섭이 과거 자신을 보려던 여중생이 추락한 사고를 언급했다. MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 캡처

이미지 확대 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 변진섭

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가수 변진섭이 과거 자신을 보려던 여중생이 추락한 사고를 언급했다.4일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 변진섭과 전 마라톤 선수 황영조가 게스트로 출연해 이야기를 나눴다.이날 변진섭은 과거 LP 앨범 속지에 집 주소를 적었다가 발생한 일을 전했다.변진섭은 “노래가 뜨고 나서 집 주소가 공개되니까 매일 집 앞에 팬들이 찾아올 때가 있었다”고 말했다.그에 따르면 당시에는 앨범 속지에 프로필을 넣었으며, 여기에는 집 주소와 혈액형, 존경하는 사람 등 정보들이 가득 담겼다고 한다.변진섭은 “우리 집 앞에 여자 중학교가 있었다. 교실이 보일 정도로 가까운 거리였다”며 “그때부터는 학교에서 수업하는 시간에는 집 창문을 다 닫았다. 아이들이 난리 나니까 대문 출입도 못 했다”고 털어놨다.이어 “그런데 어느 날 내가 늦어서 급하게 나오다가 (학교) 쉬는 시간에 걸린 거다. (학생들이) ‘와’ 하고 몰려오는데 그중 한 명이 2층에서 떨어졌다”고 전해 충격을 안겼다.그러면서 “크게 다치지는 않았는데 교감 선생님이 우리 집에 와서 이사 가달라고 이야기했다”며 “쫓겨나듯이 이사했다”고 덧붙였다.그 이후로는 앨범에 주소를 안 쓰냐는 문세윤의 질문에 변진섭은 “쓰면 미친놈이다”라고 답해 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부