한국방송연기자협회, 지역 관광 프로젝트 ‘숨핫’으로 인구 감소 지역 살린다

세줄 요약 문체부·연기자협회, 지역관광 프로젝트 ‘숨핫2’ 공개

인구감소지역 6곳 선정, 숨은 명소와 이야기 발굴

정준호·신현준 등 출연, 주민추천·촌캉스 콘텐츠

이미지 확대 한국방송연기자협회 정준호 (왼쪽)이사장과 개그우면 나현영, 개그맨 임우일이 ‘숨홧’ 콘텐츠에 출연해 인구 감소지역의 숨겨진 매력을 소개하고 있다. 사진:한국방송연기자협회 제공.

이 더욱 풍성해진 콘텐츠로 돌아온다.

지역관광·여행 프로젝트다.





한층 업그레이드된 재미를 선사할 웹 예능 콘텐츠 ‘숨핫2’는

지역의 스토리텔링, 사람과 풍경이 어우러진 공간들과 함께 지역에 깃든 삶과 역사, 문화의 가치를 기록한다.





‘숨핫2’는 ‘숨핫’ 공식 유튜브 채널과 문화체육관광부 공식 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

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문화체육관광부와 한국방송연기자협회가 함께하는 지역 관광·여행 프로젝트 ‘숨핫’‘숨핫’(숨은 핫플레이스)은 인구 감소 지역의 숨겨진 명소와 지역 고유의 매력을 발굴하고 소개하는이번 콘텐츠는 행정안전부가 정한 인구감소지역 중 지역선정위원회를 통해 경남 거창, 강원 철원, 경기 연천, 전북 정읍, 경북 영양, 충북 괴산 등 6곳을 선정했다.특히 연기자협회의 정준호 이사장이 직접 출연해 콘텐츠의 의미를 전하면서 각 지역의 숨은 명소를 소개한다. 또 배우 신현준, 개그우먼 나현영·임우일·송필근 등 한층 다채로워진 출연진이 지역 주민의 추천을 따라 떠나는 여행부터, 역사학자 심용환의 해설과 함께하는 시간 여행, 자연 속에서 여유를 즐기는 ‘촌캉스’ 등 한층 업그레이드 된 재미를 선사할 예정이다.정준호 이사장은 “지역의 새로운 가치를 발견하는 것이 목표이고, ‘지역 소멸’이라는 위기가 숨-핫콘텐츠를 통해 새롭게 재발견되고, 나아가 국내뿐만 아니라 외국인들도 대한민국의 숨겨진 매력을 맛보아 알 수 있게 하는 다리 역할을 하겠다”고 말했다.조현석 기자