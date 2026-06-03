진태현♥박시은, 둘째 딸 공개…‘닮은꼴 미모’ 깜짝

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 진태현·박시은, 마라토너 한지혜 가족 공개

메이저 대회 연속 3위, 국가대표 꿈 응원

법적 입양 아닌 엄마·아빠·딸 관계 소개

이미지 확대 사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처

이미지 확대 사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처

이미지 확대 배우 진태현 박시은 부부와 큰딸. 진태현 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 진태현, 박시은 부부가 가족으로 함께하고 있는 마라토너 한지혜를 공개했다.2일 방송된 SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에는 배우 진태현, 박시은 부부가 출연했다.이날 방송에서 진태현, 박시은 부부는 2년 전부터 가족으로 함께한 마라토너 딸 한지혜를 만났다.진태현은 딸이 메이저 대회에서 연속 3등을 했다며 “20대 여자 선수 중 가장 빠르다. 꿈은 국가대표”라며 애정을 드러냈다.박시은 또한 한지혜 선수에 대한 깊은 애정을 보였다.박시은은 “고군분투하는 참 외로운 아이였다”며 “지혜는 친부모님은 계시지만 왕래는 안 하는 상황이다. 그래서 우리가 또 다른 집이 되어주면 좋겠다고 생각했다”고 말했다.이어 “법적으로는 입양이 불가능하다. 그냥 엄마, 아빠, 딸이라고 부르는 가족이 됐다. 이 친구가 꿈을 이루기까지 함께 가주기로 했다”고 전했다.지난 2015년 결혼한 진태현 박시은은 일반적인 영유아 입양 대신 사회적 관심의 사각지대에 놓인 성인 및 청소년 자녀들을 가족으로 맞이해 함께하고 있다.두 사람은 결혼 4년 만에 보육원에서 인연을 맺은 대학생 첫째 딸 입양 소식을 전해 화제가 됐다.지난해에는 “멋진 양딸들이 생겼다”며 “한 명은 경기도청 소속 엘리트 마라톤 선수, 또 다른 한 명은 제주에서 간호사를 준비 중인 예비 간호사”라고 밝힌 바 있다.온라인뉴스부