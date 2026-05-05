‘14세 연하♥’ 배성재, 장모와 겨우 ‘11세 차이’…충격

세줄 요약 배성재·김다영 부부 신혼 일상 첫 공개

체중 감량 둘러싼 부부 설전과 폭로전

장모 11세 차이·시어머니 50세 차이 공개

이미지 확대 배성재가 14세 연하인 김다영과 결혼한 가운데, 장모님과 나이 차가 11세라고 밝혀 놀라움을 안겼다. SBS ‘동상이몽 시즌 2-너는 내 운명’ 캡처

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배성재가 14세 연하인 김다영과 결혼한 가운데, 장모님과 나이 차가 11세라고 밝혀 놀라움을 안겼다.5일 방송되는 SBS ‘동상이몽 시즌 2-너는 내 운명’에서는 배성재, 김다영 부부의 신혼 일상이 최초 공개된다.최근 진행된 녹화에서는 이들 부부의 치열한 ‘이몽’ 폭발 현장이 공개됐다.14세 연하 아내 김다영의 유일한 소원은 남편 배성재의 체중 감량이다.다만 “오랫동안 함께 행복하고 싶다”며 진심 어린 속마음을 내비친 아내에게 배성재는 “가는데 순서 없다”는 철없는 농담으로 응수해 설전을 벌였다.특히 완벽한 건강 식단을 챙겨주는 아내 몰래 야식과 폭식을 즐겼다는 연이은 폭로전에 스튜디오는 경악을 금치 못했다는 후문이다.이날 방송에서는 두 사람의 나이 차만큼이나 놀라운 양가 집안의 비밀이 공개된다.배성재의 장모는 배성재와 김다영의 나이 차인 14세보다 적은 11세 차인 반면, 며느리 김다영과 시어머니는 무려 50세의 나이 차를 보여 마치 ‘삼대 모임’을 연상케 했다.스포츠 중계 일인자이자 베테랑 DJ인 배성재가 장모님 앞에선 유독 작아진 모습으로 대화를 잇지 못하는 모습도 포착된다.극존칭이 오가는 장서 간의 어색한 대화는 스튜디오를 폭소케 했다. 아직 불편한 장모님에게 배성재가 건넨 ‘간곡한 소원’은 방송에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부