신동엽, 女연예인에 분노 “너무 실례…실명 밝히고 싶다”

이미지 확대 일본 출신 방송인 사유리. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

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일본 출신 방송인 사유리가 신동엽의 미담을 밝혔다.30일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에서는 ‘예측불가 매력 사유리X김경욱. 그리고 사유리의 남자들 등장?!’이라는 제목의 영상이 게재됐다.신동엽은 “난 개인적으로 사유리를 너무 좋아한다. 진짜 웃기고 똑똑하고 우리 옛날에 ‘SNL’ 초창기에 같이 했다”고 밝혔다.이에 사유리는 “저는 오빠 얘기를 진짜 많이 갖고 있다. 에피소드가 50개 있다. 회식도 많이 하니까 에피소드가 많은데 그걸 얘기하고 싶다. 다른 사람들에겐 말 못했다. 좋은 이야기기 많다”고 했다.이날 사유리는 신동엽에 대해 “항상 웃고 있지 않냐. 화난 거 본 적 있냐. 저는 녹화하기 전에 한번 봤다”고 말을 꺼냈다.사유리는 “어떤 여자 연예인이 있었다. 녹화하기 전에 저한테 나쁜 말을 많이 했다. 저는 그냥 가만히 있었는데 오빠가 갑자기 화를 냈다. 그 여자분이 나한테 하는 행동이 안 예쁘다 생각해서 오빠가 혼내준 거다”라고 설명했다.이어 “그러다 일주일 후 다른 촬영이 있었다. 대기실에서 인사했더니 ‘그때 그 여자 게스트가 너한테 너무 실례되는 행동을 하니까 못 참았다. 대신 사과하겠다’ 해서 이 사람이 정말 큰 사람이구나 싶었다”고 신동엽에게 고마웠던 일화를 밝혔다.뒤늦게 기억을 한 신동엽은 “‘안녕하세요’ 녹화 때 그랬다. 어떤 느낌인지 안다. 같은 한국사람으로서 너무 창피하고 미안했다”며 “누구라고 확 얘기하고 싶다. 너무 실례를 했다”고 말했다.이에 사유리는 “본인을 위해서는 화내지 않고 참는 거 같다. 근데 약한 사람을 괴롭히는 걸 보면 오빠는 못 참는 거 같다. 그런 게 너무 멋있다”고 신동엽을 극찬했다.온라인뉴스부