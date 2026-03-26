몰라보게 달라진 ‘악뮤’ 이수현…‘해병대’ 이찬혁 특훈에 턱선 ‘날렵’

이미지 확대 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 악뮤(AKMU) 이수현.

이미지 확대 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 악뮤(AKMU) 이찬혁, 이수현.

이미지 확대 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 악뮤(AKMU) 이수현.

이미지 확대 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 악뮤(AKMU) 이수현, 이찬혁.

이미지 확대 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 악뮤(AKMU) 이수현, 이찬혁.

이미지 확대 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 악뮤(AKMU) 이찬혁, 이수현.

이미지 확대 유튜브 채널 ‘AKMU’ 이수현.

이미지 확대 유튜브 채널 ‘AKMU’ 이찬혁, 이수현.

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남매 듀오 악뮤(AKMU)의 이수현이 갸름해진 모습으로 방송에 등장했다.tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’(유퀴즈)의 25일 방송 말미에 악뮤 이찬혁과 이수현의 다음주 출연이 예고됐다.이수현은 친오빠 이찬혁과 함께 최근 대성리로 ‘정신개조캠프’를 떠났다고 밝혔다.이수현은 “(이찬혁이) 해병대 출신이다 보니 상상을 초월한다. 아침 일찍 기상해서 운동하고 자기계발을 한 다음 PT(개인훈련)를 하고 밤 10시가 되면 자야 한다”면서 “어쩌면 가출을 할 수 있었을까 하는”이라고 말했다.이찬혁은 음악 관련 프로젝트에 대해 “저한테 맞는 프로젝트는 아니었다. 수현이한테 무언가를 후회 없이 해 볼 수 있는”이라고 이야기했다. 이어 “수현아. 날 믿고 따라와 줘서 고맙고”라고 덧붙였다.악뮤는 이번 방송에서 7년 만에 발매 예정인 새 정규 앨범(정규 4집)에 대한 ‘스포일러’도 할 계획이다.특히 이수현은 몰라보게 갸름해진 턱선과 건강해진 얼굴로 이목을 집중시켰다.이수현은 이찬혁의 입대 이후 약 3년간 슬럼프를 겪었다고 고백한 바 있다. 2023년 8월 소셜미디어(SNS)를 통해 자신이 많은 사랑을 받고 있는 사람임을 깨닫게 됐다며 슬럼프를 극복했다고 알리기도 했다. 다만 슬럼프를 겪던 시기 폭식증이 생겨 체중이 급격히 증가해 팬들의 걱정을 샀다.그러다 지난 19일 유튜브 채널 ‘AKMU’에 올라온 영상을 통해 이수현의 ‘특훈’ 모습이 공개돼 화제가 됐다. 해당 영상은 2025년 촬영된 것으로 이수현은 이찬혁의 지도에 따라 힘겹게 운동에 매진했다.이수현은 지난해 8월 다이어트에 성공한 모습이 주목받자 비만치료제 위고비의 도움을 받은 것 아니냐는 소문을 해명하기도 했다. 이수현은 당시 “저 위고비 안 했습니다. 굉장히 억울하네요”라며 “마라탕과 엽떡 참고 운동 열심히 하고 건강한 습관 만들려고 매일 자신과 싸우는데 굉장히 억울합니다, 지속 가능한 건강한 삶을 위해 정석으로 관리하고 있습니다”라고 강조했다.악뮤의 ‘유퀴즈’ 출연은 약 5년 만이다. 앞서 두 사람은 2021년 12월 방송된 ‘유퀴즈’에 동반 출연해 국민 MC 유재석과 만난 바 있다.온라인뉴스부