탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

이미지 확대 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면

이미지 확대 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면

이미지 확대 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

모델 겸 방송인 한혜진(42)이 방송인 탁재훈과 공개연애를 언급했다.그는 지난 23일 방송한 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 게스트로 출연했다.한혜진은 “예전엔 제가 대시를 안 했다고 생각했는데 나이가 들어보니 다 제가 했더라”라고 말했다.그는 “제가 먼저 고백하지 기다리진 않는 것 같다”며 “남자들 잘 얘기를 안 하더라”라고 했다.탁재훈은 “만약에 혜진씨랑 저랑 사귀면 또 공개될 수 있는데 어떡할 거냐”라고 말했다.한혜진은 “감당 가능 하냐”며 “전 감당할 수 있다”고 했다.탁재훈은 “이번엔 승부 보겠다는 거냐”고 하자 한혜진은 “이번엔 조심하셔야 한다”고 말했다.또 한혜진은 “결혼은 계속하고 싶었는데 지금까지 못 했다”고 토로했다.이에 탁재훈은 “어차피 평생 볼 건데 뭐 어떻냐 아무 때나 볼 수 있지 않냐”고 받아치며 대화를 마무리했다.한혜진은 지난 2018년 MBC TV 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서 인연이 된 방송인 전현무와 공개 열애를 했으나 1년 만에 결별한 바 있다.온라인뉴스부