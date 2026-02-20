메뉴
최불암, 건강에 무슨 일 있었나…후배 배우들이 전한 근황

강경민 기자
수정 2026-02-20 09:40
입력 2026-02-20 09:40
최불암. 사진=KBS 1TV ‘한국인의 밥상’
최불암.
사진=KBS 1TV ‘한국인의 밥상’


국민 드라마 ‘전원일기’의 주역들이 최불암의 건강 상태를 언급하며 우려를 표했다.

지난 19일 방영된 MBN ‘특종세상’에서는 배우 임현식이 평소 각별한 사이였던 고(故) 이순재의 봉안당을 찾는 모습이 전해졌다.

이날 방송에서 임현식은 “선배님 장례식 때 들어가지 못했다”며 “선배님 돌아가신 것이 실감 나지 않고 거기서 주저앉아서 통곡할까 봐 들어가지 못했다”고 말해 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.

추모를 마친 임현식은 ‘전원일기’에서 ‘일용이’ 역으로 호흡을 맞췄던 박은수와 재회했다.

사진=MBN ‘특종세상’ 캡처
사진=MBN ‘특종세상’ 캡처


박은수는 “(임현식이) 몸이 안 좋다는 얘길 누구한테 몇 번 들었다”며 “‘임현식 씨 그러면 안 되는데’ 생각을 몇 번 했다, ‘혼자 살면서 몸이라도 건강해야지’ 그런 생각을 했다”고 털어놨다.

그러면서 “이제 몇 분 안 계신 선배님도 다 돌아가시려고 하고 (몸도) 안 좋고 지금 최불암 선배님도 안 좋다, 하여튼 선배님도 건강이 안 좋으시다”며 “그런 거 보면 이건 좀 어떻게 봐야 하나 싶다”고 착잡한 마음을 드러냈다.

실제로 최불암은 지난해 3월, 14년간 지켜온 KBS 1TV ‘한국인의 밥상’에서 공식 하차하며 많은 아쉬움을 남긴 바 있다. 2011년부터 전국 팔도의 맛과 정을 전해온 그였으나 고령으로 인한 체력 저하와 건강 관리 문제로 최수종에게 배턴을 넘겨줬다.

강경민 기자
