“연하남과 로맨스” 선업튀 2년만 ‘김혜윤표 로코 온다’

이미지 확대 김혜윤, 로코 요정 배우 김혜윤이 16일 서울 양천고 목동SBS에서 열린 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’(극본 박찬영, 조아영/ 연출 김정권) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘선재 업고 튀어’로 전 국민적인 사랑을 받았던 배우 김혜윤이 ‘MZ 구미호’로 안방극장에 귀환한다.김혜윤은 16일 서울 목동 SBS에서 개최된 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’ 제작발표회에 참석해 떨리는 소감을 전했다.그는 이번 캐릭터에 대해 “기존 드라마 속 구미호와 달리 인간이 되기를 거부하고 영생을 살고 싶어 하는 구미호”라고 정의하며 “항상 작품을 고를 때 지금까지 모습과 다른 캐릭터를 보여주려고 한다. 화려한 스타일의 ‘은호’는 선재 업고 튀어 ‘임솔’과는 다른 매력이 있다. ‘차별점을 줄 수 있지 않을까’ 생각하고 선택했다”고 밝혔다.이어 “1년 동안 계속 촬영해와서 오늘이 기다려졌다. 부담감도 기대감도 반반이다. 예쁘게 봐달라”고 덧붙였다.상대 배우인 로몬과의 호흡에 대해서는 “로몬은 굉장히 어른스럽다. 나보다 동생이지만 오빠 같은 면모가 많고 세심하다”며 “연기할 때도 컷하고 나서 힘들었는지 알아봐 주고 챙겨줬다. 동료 배우로서 많이 의지했다. 덕분에 현장이 편했고 즐거웠다”고 전했다.로몬 역시 ‘로코퀸’ 김혜윤을 향한 찬사를 아끼지 않았다. 그는 “첫 로코인데 혜윤 누나와 함께하게 돼 진심으로 영광이다. 촬영 내내 왜 로코퀸인지 느껴졌다”며 “촬영 나갈 때 두세 가지 정도 준비해가는데 어떤 것을 던져도 그대로 받아주더라. 억지로 맞출 필요 없이 던지면 자동으로 나왔다. 집중력이 정말 좋다. 수다 떨다가도 촬영 들어가면 갑자기 은호가 돼 눈물을 흘리더라”고 김혜윤의 몰입력을 극찬했다.이번 작품은 이제훈 주연의 ‘모범택시3’ 흥행 바통을 이어받는다는 점에서도 기대를 한 몸에 받고 있다.연출을 맡은 김정권 PD는 “모범택시는 하나의 브랜드화가 됐다. 나도 모범택시 팬이고 시즌3도 응원하면서 봤다. 다음 작품으로 편성돼 부담이 살짝 있었다”고 솔직한 심경을 전했다.그러면서 “SBS 전체 드라마 라인업상 오늘부터 인간입니다만이 새해 첫 드라마다. 야구라면 1번 타자 역할을 맡겨줬다. 야구는 1번 타자가 정말 중요하고, 어떻게든 출루하려고 한다. 뒤에 있는 2~3번 타자를 위해 데드볼을 맞든 어떻게든 치고 나가는데, 홈런을 치고 싶은 욕심이 있다. 모든 제작진과 배우들이 워낙 열심히 해줘서 1번 타자로서 어떻게든 출루하려는 마음가짐과 미션이 준비돼 있다. 출루하겠다”며 흥행을 향한 의지를 드러냈다.SBS 드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’은 16일 오후 9시 50분 첫 방송된다.온라인뉴스부