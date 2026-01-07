‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

제작진 “경연 특성상 분량 축소”

이미지 확대 MBN ‘현역가왕3’ 캡처

‘불륜 의혹’에 휩싸인 가수 숙행이 MBN 트로트 경연 프로그램 ‘현역가왕3’에 등장했다. 제작진은 방송을 통해 숙행의 무대가 일부 편집됐다고 설명했다.6일 방송된 ‘현역가왕3’에서는 ‘주홍글씨’ 콘셉트로 본선 1차전이 진행됐다. 본선 1차전은 일대일 경연 방식으로 펼쳐졌으며, 강혜연이 대결 상대로 숙행을 지목하면서 숙행의 출연 장면이 공개됐다.이와 관련해 제작진은 자막을 통해 “승패가 있는 경연 특성상 결과에 대한 이해를 위해 부득이 숙행의 무대를 분량 축소해 방송한다”고 밝혔다. 실제로 숙행의 단독 무대는 편집됐고, 강혜연과 함께한 장면 일부만 방송됐다.투표 결과 숙행은 강혜연을 꺾고 다음 라운드에 진출했다. 이에 따라 향후 방송에서 숙행의 출연 분량이 어떻게 편집될지에도 관심이 쏠리고 있다.앞서 지난해 12월 29일 JTBC ‘사건반장’에서는 남편의 외도로 고통을 겪고 있다는 여성 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 남편의 불륜 상대가 트로트 경연 프로그램을 통해 이름을 알린 가수라고 주장했고, 방송 이후 해당 인물이 숙행이라는 추측이 온라인을 중심으로 확산됐다.숙행은 방송 다음 날 SNS에 자필 편지를 올려 의혹에 대해 간접적으로 언급했다. 다만 불륜설과 관련해서는 “모든 사실 관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히겠다”고 밝히며 구체적인 입장 표명은 피했다.온라인뉴스부