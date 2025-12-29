심현섭, ‘53세 모태솔로’ 심권호 연애 코치하다 “나보다 더하네” 버럭

이미지 확대 사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처

‘조선의 사랑꾼’에서 심현섭이 ‘53세 모태솔로’ 심권호 데이트 코칭에 나선다.29일 방송되는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’의 선공개 영상에는 노총각 탈출에 성공한 ‘유부남 선배’ 심현섭이 ‘제2의 심현섭’으로 불리는 청송 심씨 문중 심권호와 함께 진솔한 대화를 나눴다.과거 심현섭은 ‘소개팅 백번 한 남자’(소백남)였으나, 칠전팔기의 끈기로 아내와 영화 같은 연애에 돌입했고 결혼에 골인한 바 있다. 심현섭은 “내가 영림이와 결혼할 수 있었던 이유가 ‘아 그렇구나’ 해서였다”며 “여자가 무슨 말을 하면 ‘아 그렇구나’ 하고 긍정적으로 표현만 해주면 된다”고 다양한 예시와 함께 세심한 코치에 들어갔다.심권호와 본격적인 연애 시뮬레이션을 시작한 심현섭은 “저는 레슬링보다 태권도를 더 좋아해요”라고 돌발 화두를 던졌다. 그러자 심권호가 “레슬링 안 좋아해요?”라고 바로 되물었고, 이에 말문이 막힌 심현섭은 “아 그렇구나, 그럴 수 있죠, 이렇게 맞춰주라고! 나보다 더하네 진짜! 심혜진 고모 데리고 올까?”라며 버럭버럭했다. 이에 심권호는 손사래 치며 ‘심고모’ 소환만은 극렬하게 거부해 웃음을 자아냈다.그리고 다시 “레슬링보다 태권도를 좋아해요”라고 말하는 심현섭에게 심권호는 “아, 예 그렇구나”라고 배운 기술을 그대로 앵무새처럼 따라 했다. ‘53세 모태 솔로의 벽’을 느낀 심현섭은 “나보다 더!”라며 무너져 내렸다. 심권호도 “아 눈물 나”라며 눈가를 닦아 안타까움을 자아냈다. 과연 심현섭조차 난관에 빠지게 한 ‘레슬링밖에 모르는 남자’ 심권호가 특훈을 거쳐 진정한 사랑꾼으로 거듭날 수 있을지 더욱 궁금증이 커진다.‘조선의 사랑꾼’은 이날 오후 10시 방송된다.뉴스1