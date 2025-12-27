케이윌 “앞으로 노래 어려울 수도 있다고…은퇴까지 생각해”

이미지 확대 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

가수 케이윌이 은퇴를 고민했다고 고백한다.27일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 성대 이상으로 은퇴까지 고민했던 사연 고백과 더불어, 이를 딛고 열창을 쏟은 감동적인 콘서트 실황을 그린다.먼저 케이윌은 화려한 무대 뒤, 아무도 몰랐던 가슴 아픈 속사정을 최초로 고백해 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다. 그는 6~7년 전부터 목 상태가 급격히 안 좋아져 “앞으로 노래하기 어려울 수도 있다”라는 청천벽력 같은 진단을 받았다고 밝혔다. 케이윌은 “그때 머리에 처음으로 ‘은퇴’라는 단어가 떠올랐다”라며 벼랑 끝에 몰렸던 당시 심정을 털어놨다. 이는 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.하지만 위기 앞에서도 케이윌은 꺾이지 않는 ‘발라드 장인’의 면모를 보였다. 이날 방송에서는 콘서트를 앞두고 목 상태 회복을 위해 끊임없이 노력하는 그의 치열한 하루를 공개한다. 그는 이동하는 차 안에서 쉴 새 없이 목을 푸는가 하면, 공연 직전까지 보컬 트레이너에게 발성 점검을 받았다. 데뷔 19년 차에도 초심을 잃지 않는 그에게서 무대를 향한 간절함이 고스란히 전해진다.이어 ‘명품 보이스’의 귀환을 알리는 콘서트 현장을 공개하며 안방 1열을 뜨겁게 달굴 예정이다. 무대에 오른 케이윌은 ‘이러지마 제발’, ‘눈물이 뚝뚝’ 등 수많은 히트곡을 쏟아내며 가성과 진성을 넘나드는 호소력 짙은 목소리로 공연장을 꽉 채웠다. 과연 성대 이상을 딛고 현장을 열기로 달군 완벽한 라이브 무대는 어떤 모습일지, 시청자들의 기대감을 고조시킨다. 특히 공연 말미, 팬들이 보내주는 에너지에 벅차오른 케이윌이 결국 참았던 눈물을 터뜨렸다고 해 궁금증을 더한다. 27일 밤 11시 5분 방송된다.뉴스1