‘호랑이 상담가’ 이호선, 이상순 앞에선 찐팬 모드…“이효리 부럽다”

‘호랑이 상담가’로 알려진 이호선이 방송에서 이상순을 향한 팬심을 고백했다.지난 22일 채널A ‘절친 토큐멘터리 - 4인용식탁’에는 이호선 상담가가 출연해 절친인 아나운서 이재용, 코미디언 정선희, MC 박경림을 초대했다.함께 출연한 이들은 “이호선이 호랑이 같은 면 뒤에 소녀 감성을 갖춘 사람”이라고 언급했다.정선희는 “(하루는) 라디오가 끝나고 엘리베이터를 탔는데 동시간대에 이상순씨가 진행한다. 퇴근 시간이 같으니까 같이 탔는데, 이호선이 없어지고 소녀가 돼서 ‘팬이에요’ 하더라”라며 목격한 내용을 전했다.MC 박경림이 이를 듣고 “이상순 씨 팬이냐”고 질문하자, 이호선은 수줍어하며 “저 완전 팬이다. 부끄럽다”고 답했다.이어 “내가 세상에서 두 남자를 좋아하는데 한 남자는 내 남편이고, 또 다른 남자는 이상순씨”라고 털어놨다.이호선은 “남을 부러워하지 않는 게 자랑”이라면서도 “이효리씨가 부럽다. 이상순이랑 산다”라고 고백해 웃음을 자아냈다.뉴시스