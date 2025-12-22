안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

이미지 확대 사진=유튜브 ‘안정환19’ 캡처

축구 국가대표 출신 방송인 안정환이 일본에서 함께 일했던 북한 출신 통역사와의 일화를 공개했다.안정환은 최근 공개된 유튜브 ‘안정환19’ 영상에서 “예전에 내가 일본에 있을 때 통역이 있었는데 북한 동포였다”고 당시를 떠올렸다.그는 “그 당시 북한이 미사일 쏘는 이슈가 계속 있을 때였는데, 가만 있다가 통역사한테 ‘너 혹시 전쟁 나면 나한테 총 쏠 거야?’라고 물어봤다”고 말했다.이어 “한 5초 정도 가만히 있더니 ‘어쩔 수 없죠’ 딱 그러는 거”라고 말해 주위를 놀라게 했다. 이를 들은 김남일은 “형이 못 해줘서 그런 거 아니야?”라고 물었다. 그러자 안정환은 “내가 얼마나 잘해줬는데 집에서 밥도 먹였다”고 답했다.안정환은 “근데 걔가 한국에 너무 와보고 싶다는 거야. 그래서 내가 대사관에 보증을 서줬고, 걔가 한국에 놀러 왔다”며 “홍대 문화도 느껴보고 클럽도 가보고, 숙소도 잡아줬다”고 덧붙였다.안정환은 시간이 지난 뒤 다시 “너 전쟁 나면 형한테 또 총 쏠 거야?”라고 물었더니 “에이 이제 안 쏘죠”라는 답이 돌아왔다고 전했다.그는 “한국에 와 보니 적대감도 없고, 한국이 북한을 미워하는 게 아니구나를 자기가 깨달은 거다”라고 말했다.뉴시스