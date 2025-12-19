‘10년 이상형’ 만난 이서진…보는 사람도 “설렘 폭발”

이미지 확대 사진=SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’

‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’ 이서진이 최화정에게 돌직구 고백을 날린다.19일 방송되는 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’(이하 ‘비서진’)에는 영원한 들장미 소녀 캔디, 최화정이 열한 번째 ‘마이(my) 스타’로 출연한다.이날 방송되는 ‘비서진’에서는 그간 볼 수 없었던 로맨틱한 하루가 펼쳐진다. 평소 최화정에게 “베이비”라는 애칭을 듣던 김광규와 10년 넘게 최화정을 이상형으로 밝혀온 이서진은 첫 만남부터 설렘을 감추지 못한 채 사심 100% 수발에 나선다.김광규는 은근한 플러팅으로 분위기를 주도하고, 이를 지켜보던 이서진은 특유의 냉정한 판단력은 잠시 내려둔 채 “드러운(더러운) 손으로 만지지 마”라며 질투하는 모습을 보인다. 최화정은 “베이비 오늘은 편하게 있어”라며 김광규를 수발에서 열외로 하는 파격적인 특혜를 선사해 현장을 술렁이게 만든다.그러나 이서진 역시 최화정의 집에 자주 방문했었다는 깜짝 고백으로 분위기를 반전시키며 팽팽한 삼각 구도를 이어간다. 사랑에 서툰 ‘쉰’생아 이서진과 김광규는 최화정의 매력에 점점 빠져들어 “흔들려요 지금” “어렸을 때 만났으면 진짜 만났을 거야”라는 등 최화정을 향한 사랑 고백을 이어나간다.과연 이서진, 김광규 중 최화정의 애착 연하남이 될 주인공은 누구일지 본 방송이 더욱 주목된다.‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’은 이날 오후 11시 10분 방송된다.뉴스1