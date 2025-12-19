‘이숙캠’ 충격 전개, 남편 베이비시터와 외도…맞소송 이유는?

이미지 확대 사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’ 캡처

‘맞소송 부부’ 아내가 두 번의 외도를 했다고 고백했다.18일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’(이숙캠)에서는 17기 부부의 심리 생리 검사 결과가 공개됐다.이날 첫 심리생리검사의 주인공은 ‘맞소송 부부’ 남편이었다.“실제로 잠자리를 가진 사람이 정확하게 한 명이 맞냐”는 질문에 대한 남편의 “네”라는 응답은 진실이 나왔다.이에 남편이 외도한 여성은 여러 명이지만, 잠자리를 가진 여성은 베이비시터 한 명뿐이라고 해석됐다.이어 ‘맞소송 부부’ 아내 심리생리검사가 진행됐다.첫 질문은 “별거 중 동거했던 남자 외에 외도했던 남성이 또 있습니까?”였다.아내는 즉시 “네”라고 답해 모두를 당황케 했다.그러면서 “동거하던 상간남이 바람이 나서 나도 다른 남자를 만났다”고 말했다.서장훈은 “외도 상대가 두 명이냐, 아니면 더 있냐”며 재차 질문했다.아내는 “없다. 작정하고 남자를 만난 것이기 때문에 저는 (외도를) 숨길 생각도 없었다”고 답했다.그러면서 “남편이 외도하지 않았다면 저도 평생 외도하지 않았을 거라고 장담할 수 있다”고 덧붙였다.서장훈은 “진짜 내가 모르는 나라가 따로 있는 것 같다. 대단하다”며 놀라워했다.뉴시스