“너한테 도박 걸어보겠다” 1500:1 경쟁률 뚫고 주연 꿰찬 신인 여배우

이미지 확대 김다미.

tvN 제공

이미지 확대 영화 ‘마녀’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 김다미가 영화 ‘마녀’ 출연 비화를 전했다.지난 17일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에서는 배우 김다미가 유퀴저로 함께했다.볼 때마다 새로운 얼굴을 보여주는 배우 김다미가 넷플릭스 새 영화 ‘대홍수’(감독 김병우)로 돌아온 소식을 전했다. 첫사랑 고등학생부터 소시오패스 천재 소녀까지, 천의 얼굴로 다채로운 캐릭터를 소화해 온 김다미. 김다미는 부모님 맞벌이로 혼자 있는 시간이 많았던 어린 시절, 자연스럽게 접한 드라마, 영화로 연기에 흥미를 가지게 됐다고 밝혔다.김다미는 1500:1의 경쟁률을 뚫고 출연한 첫 주연작 ‘마녀’로 ‘괴물 신예’가 됐다. 영화 ‘신세계’ 이후 박훈정 감독이 5년간 준비했던 영화 ‘마녀’. 박훈정 감독은 신인이었던 김다미를 캐스팅한 후 “너한테 도박을 걸어보겠다”라고 말했다고.김다미는 ‘마녀’ 캐스팅 소식을 듣고 처음에는 얼떨떨해 어떤 상황인지 느끼지 못했다며 할 수 있는 건 열심히 하자는 각오로 임했다고 고백했다. 이후 김다미는 합격 소식을 들은 아버지가 ‘하늘의 별을 딴 것 같은 느낌이다’라며 좋아해 주는 모습에 눈물을 흘렸다고 전했다.김다미는 ‘마녀’ 연기를 위해 인천과 서울 송파구를 매일 왕복하며 영어, 액션, 노래부터 1종 트럭 면허 취득까지 했다고 밝혔다. ‘마녀’로 15개의 트로피를 거머쥔 김다미는 “그때가 기억 안 난다, 모든 것이 빨라서 받아도 되나 얼떨떨했다”라고 회상했다.한편 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 큰 자기 유재석과 아기자기 조세호의 자기들 마음대로 떠나는 사람 여행을 담은 프로그램으로 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.뉴스1