‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

이미지 확대 코미디언 박나래를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 박나래·전현무·이장우가 출연하는 신규 예능 ‘팜유트립’ 제작이 끝내 무산됐다. MBC 제공

코미디언 박나래를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 신규 예능 ‘팜유트립’ 제작이 끝내 무산됐다.15일 MBC 관계자는 “‘팜유트립’은 기획 논의 단계에 있던 프로그램으로, 내부적인 판단에 따라 진행하지 않기로 결정했다”고 전했다.‘팜유트립’은 MBC 간판 예능 ‘나 혼자 산다’에서 남다른 케미스트리를 보였던 방송인 전현무, 배우 이장우, 박나래를 주축으로 한 식도락 여행이 콘셉트다.이장우가 결혼 발표와 함께 ‘나 혼자 산다’를 하차했으나 ‘나 혼자 산다’의 스핀오프 격인 ‘팜유트립’으로 뭉친다는 소식이 전해지며 팬들의 관심이 모인 바 있다.그러나 박나래의 논란이 일파만파로 커지며 제작 자체가 중단된 것이다.이날 경찰은 박나래와 관련해 갑질·불법의료 행위 등으로 총 5건의 고소·고발장을 접수했다고 밝혔다. 박나래 측도 전 매니저를 고소해 이번 사건과 관련한 고소·고발장은 총 6건이 경찰에 접수됐다.박나래와 관련된 수사는 서울 강남경찰서와 용산경찰서가 진행 중이다.박나래의 전 매니저 측이 박나래를 특수상해·명예훼손·정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 고소·고발한 건은 강남서가 맡았다. 이른바 ‘주사 이모’를 통해 의료행위를 받았다는 의혹에 대해서도 의료법 위반 등 혐의로 강남서에서 수사 중이다.박나래 측이 “전 매니저들이 퇴사 후 전년도 매출의 10% 등 수억원대 금전을 추가로 요구했다”며 공갈 혐의로 맞고소한 사건은 용산서가 맡았다.박나래는 현재 방송 활동을 중단한 상태다.온라인뉴스부