“존중받지 못하는 느낌”…야노시호, ♥추성훈과 ‘이혼 고민’ 고백

수정 2025-12-10 11:04
입력 2025-12-10 11:04
SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면
SBS TV '신발 벗고 돌싱포맨' 방송화면


모델 야노 시호가 이종격투기선수 추성훈과의 이혼을 고민한 적 있다고 고백했다.

야노 시호는 10일 SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 예고편에서 ‘이혼할까 고민한 적 있느냐’는 질문에 “매번”이라며 “다들 이혼해봐서 알지 않느냐”고 되물었다.

최근 추성훈이 유튜브 채널에서 청소가 안 된 집을 공개한 것과 관련, 야노시호는 “‘유튜브 채널 없애라’고 했다. 존중받지 못한다는 느낌이 들었다”고 털어놨다.

SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면
SBS TV '신발 벗고 돌싱포맨' 방송화면


‘파이터 남편이 맞을 때마다 마음 고생했느냐’는 질문엔 “지는 게 더 마음 아프다. 맞는 건 당연하니까”라고 했다.

야노 시호가 “재혼 안 한 두 분 이상형 알려달라”고 하자, MC 탁재훈은 “아무로 나미에”라고 답했다.

야노 시호는 “아무로 나미에는 이혼했고 아이들도 독립해 진짜 가능성 있다”고 귀띔했다.

탁재훈이 “아무로 나미에를 아느냐”고 묻자, “모른다”고 해 웃음을 줬다.

야노 시호와 추성훈은 2009년 결혼, 딸 사랑을 뒀다. KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’로 인기몰이했다.

최근 야노 시호는 유튜브 채널에서 일상을 공개하고 있다.

온라인뉴스부
