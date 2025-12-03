야노 시호, 추성훈과 결혼 17년 만에 ‘두집살림’…“연락 안해”

이미지 확대 전 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노 시호가 남편과 연락을 하지 않고 지낸다며 ‘쿨한 부부’ 사이를 언급해 눈길을 끈다. JTBC ‘대놓고 두집살림’ 캡처

전 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노 시호가 남편과 연락을 하지 않고 지낸다며 ‘쿨한 부부’ 사이를 언급해 눈길을 끈다.2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘대놓고 두집살림’에는 야노 시호가 출연해 코미디언 장동민과 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.‘대놓고 두집살림’은 연예계를 대표하는 부부들이 한적한 시골 마을에 두 집 살림을 차려 대놓고 같이 살아보는 프로그램이다.야노 시호와 장동민은 ‘일일 짝꿍’으로 합을 맞춰 ‘대놓고 두집살림’ 최초로 배우자 없는 두 집 살림에 나선다.결혼 17년 차인 야노 시호는 프로그램 출연 이유에 대해 “한국 부부에게 관심이 있다”며 “다른 부부를 보고 내 결혼 생활을 다시 (살펴)보기 위해 출연했다”고 말했다.제작진이 “추성훈은 같이 안 왔냐”고 묻자 야노 시호는 “남편이 진짜 바쁘다. 다른 스케줄이 있다”라며 배우자 없이 두 집 살림을 차리게 됐다고 설명했다.장동민은 “추성훈 형에게 ‘형수님 어디 계시냐’고 했더니 ‘연락 안 한다. 모른다’고 하더라”라며 “두 사람이 전화를 잘 안 하냐. 그냥 아는 사람인 거냐”라고 물었다.이에 두 달간 남편을 보지 못했다고 밝힌 야노 시호는 “가끔 한다”라며 “바빠서 긴 이야기는 하지 않지만 무슨 일 있었는지 가벼운 전화는 자주 한다”고 했다.또 “사랑이가 남편과 매일 연락하기 때문에 사랑이를 통해 수시로 안부를 확인하고 있다”고 전했다.그러면서 “우리 부부는 프리스타일”이라고 덧붙였다.온라인뉴스부