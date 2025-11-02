김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

이미지 확대 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 김종민

그룹 코요태의 멤버 김종민이 족상가(발을 보고 운세를 점치는 사람)를 찾아 “내년에 새 생명이 보인다”는 말을 듣고 기뻐했다.1일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 김종민과 박서진이 연애 고민에 빠진 지상렬을 위해 족상가를 찾는 모습이 공개됐다.이날 세 사람은 27년 경력의 족상 전문가를 만나 발바닥으로 운세를 봤다.지상렬의 발을 본 족상가는 결혼운을 점치며 “내년까지 인연이 있다”면서도 “하지만 내년 안에 결혼을 못 하면 한동안은 힘들 것”이라고 조언했다.족상가는 김종민의 발을 보고는 “발이 여자 발”이라고 해 웃음을 자아냈다. 또 “허리와 치질을 조심해야 한다”고 조언했다.김종민이 자녀가 언제 생기게 될지 궁금해하자 족상가는 “내년 2월과 6월에 새 생명이 보인다”고 말했다.지난 4월 결혼한 김종민은 꾸준히 2세를 준비 중이다. 그는 과거 방송에서 “결혼이 끝이 아니라 진짜 시작”이라며 “좋은 소식이 꼭 있었으면 좋겠다”고 2세에 대한 기대감을 드러낸 바 있다.뉴스24