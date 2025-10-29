MBC ‘신인감독 김연경’, 웨이브 동시시청 ‘후끈’

이미지 확대 MBC 제공

최근 큰 화제를 모으며 인기를 끌고 있는 MBC 스포츠 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’이 지상파 본방송 시청 못지 않게 온라인 동영상 서비스(OTT) 콘텐츠 동시 이용이 많은 것으로 나타나 주목된다.토종 OTT 플랫폼 웨이브는 29일 ‘신인감독 김연경’ 시청 추이를 분석한 결과 1회(9월 28일 방송) 대비 5회(10월 26일 방송) 시청자 수가 5배 이상 급증했다고 밝혔다. 시시각각 승부를 다투는 스포츠 프로그램의 특성상 실시간 라이브 채널 시청량은 3.6배, 라이브 시작 직후부터 제공되는 퀵VOD 시청량은 6배 증가한 것으로 나타났다.보통 OTT 이용 패턴은 VOD서비스를 활용해 각자 원하는 시간에 프로그램을 시청하는 경향이 크지만 ‘신인감독 김연경’의 경우 실시간 방송과 퀵VOD 시청자가 많다는 게 웨이브 측 설명이다.웨이브 관계자는 “유사 시청률을 기록했던 인기 예능 대비 ‘신인감독 김연경’ 라이브 시청량은 2배 이상 높다”면서 “이는 시청률 10% 안팎 인기 드라마와 비슷한 수준으로, 예능으로는 이례적인 수치”라고 설명했다. 그러면서 “‘필승 원더독스’ 선수들의 열정과 도전을 응원하고자 하는 팬심이 퀵VOD 등 ‘동시성’이 강조된 시청 패턴으로 나타나고 있다”고 분석했다.‘신인감독 김연경’은 최근 은퇴한 ‘배구 여제’ 김연경이 프로배구 경쟁에서 밀려난 선수들로 ‘필승 원더독스’라는 팀을 꾸려 제8구단 창설에 도전하는 이야기를 담고 있다. MBC에서 매주 일요일 밤 9시 10분 방송하며, 웨이브에서 실시간 라이브 방송은 물론 가장 빠른 VOD로 시청할 수 있다.홍지민 기자