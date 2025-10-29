“한가인 닮아”…KCM, 9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다

이미지 확대 SBS TV ‘돌싱포맨’ 방송화면

가수 KCM이 러브스토리를 공개했다.KCM은 지난 28일 방송한 SBS TV ‘돌싱포맨’에서 “아내는 내 눈에 세상에서 가장 예쁘다”고 밝혔다.그는 “일본에서 모델 일을 하고 있었는데, 한국에서 활동하고 싶어서 왔다가 나한테 딱 걸렸다. 친구의 친척이었다. 내 입으로 이런 말 하면 깨는데 아내가 정말 아름다웠다”고 털어놨다.이에 방송인 이상민은 “한가인을 닮았다고 하더라”고 귀띔했다.KCM은 “첫눈에 반한 게 아니라 범접도 못 했다. 서너 번 만나면서 가능성 포인트가 있었다. 마음을 아예 닫고 있었는데, 장모님이 일본에서 TV를 보다가 ‘스타 골든벨’에 나온 내 모습을 보고 ‘너는 저런 남자랑 결혼해야 한다’고 했다고 하더라”라고 말했다.이어 “아내는 원래 김종국 팬인데, ‘엄마가 TV 보면서 오빠 같은 사람과 결혼하라고 한 적이 있다’고 했다. 그때부터 마음이 열려 인연이 됐다. 자연스럽게 사귀게 됐다”고 회상했다.KCM은 올해 3월 “두 딸 아빠”라고 고백했다. 그는 앞서 2021년 9세 연하 회사원과 혼인신고 했다.10년 교제 끝에 부부 연을 맺었고, 코로나19로 결혼식은 올리지 않았다.뉴스24