이요원, 남편 최초공개 “조여정 소개로 만나…딸이 23살”

이미지 확대 ‘살림남’ 이요원. KBS 제공

배우 이요원이 ‘살림남’에서 결혼 23년 차 일상을 공개했다.25일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들’에서는 지상렬과 쇼호스트 신보람이 ‘상견례 소동’에 휘말린 모습이 그려졌다.이날 방송에서 새 MC로 합류한 이요원은 두 사람의 장보기 장면을 지켜보며 “남편과 싸운 뒤로는 각자 장을 본다”고 털어놨다. 이어 “결혼 23년 차이고, 23살 큰딸이 있다”며 “친구 조여정의 소개로 남편을 만나 결혼했다”고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.한편 지상렬의 형수 초대로 그의 집을 찾은 신보람은 형과 형수로부터 “두 사람이 잘 어울린다”는 환대를 받았다. 형수는 “둘이 맞벌이하면 아기는 내가 봐주겠다”고 말해 웃음을 자아냈다.지상렬은 신보람이 자신의 침대에 앉자 “노사연 누나 말고는 여기 앉은 여자가 없다”며 농담을 건넸고, 두 사람의 자연스러운 ‘티키타카’에 MC들은 감탄했다.이후 형수의 지인들이 몰려들면서 현장은 순식간에 ‘상견례 자리’로 변했고, 조카 손녀가 “둘이 사귈 생각 있냐” “오늘부터 1일!”이라고 외쳐 폭소를 유발했다.뉴스24