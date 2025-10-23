메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“쇼트트랙 국대 곽윤기, 파산?” 공병 줍는 근황 전해져

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-10-23 17:48
입력 2025-10-23 17:48
이미지 확대
쇼트트랙 국가대표 출신 곽윤기의 통장 잔액이 100만원 수준에 머물러 눈길을 끌었다. TV조선 ‘내 멋대로-과몰입 클럽’ 캡처
쇼트트랙 국가대표 출신 곽윤기의 통장 잔액이 100만원 수준에 머물러 눈길을 끌었다. TV조선 ‘내 멋대로-과몰입 클럽’ 캡처


쇼트트랙 국가대표 출신 곽윤기의 통장 잔액이 100만원 수준에 머물러 눈길을 끌었다.

22일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘내 멋대로-과몰입 클럽’ 말미에는 곽윤기가 출연하는 다음 주 예고편이 공개됐다.

곽윤기는 영상에서 일어나자마자 휴대전화로 수중에 있는 재산을 확인했다.

그런데 은행 애플리케이션(앱)에 포착된 곽윤기의 통장 잔액은 106만원이 전부였다.

이미지 확대
TV조선 ‘내 멋대로-과몰입 클럽’ 곽윤기
TV조선 ‘내 멋대로-과몰입 클럽’ 곽윤기


이에 제작진은 ‘쇼트트랙 국가대표 곽윤기, 파산?’이라는 자막을 달며 곽윤기의 재정 상태에 놀라는 모습이었다.

결국 곽윤기는 파산 위기를 극복하고자 근검절약을 시작했다.

그는 생활비를 벌기 위해 집에 모아둔 페트병을 주워 담고, 거리에 있는 공병을 줍기도 했다.

또 가수 유노윤호와의 식사 자리에서 허벅지 씨름을 통해 밥값 내기를 하며 한 푼이라도 아끼려는 모습을 보였다.

곽윤기의 절약 생활은 다음 주 방송을 통해 공개될 예정이다.

한편, 선수생활을 끝낸 곽윤기는 자신의 유튜브 채널 ‘꽉잡아윤기’를 통해 근황을 전하고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기