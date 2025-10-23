“쇼트트랙 국대 곽윤기, 파산?” 공병 줍는 근황 전해져

이미지 확대 쇼트트랙 국가대표 출신 곽윤기의 통장 잔액이 100만원 수준에 머물러 눈길을 끌었다. TV조선 ‘내 멋대로-과몰입 클럽’ 캡처

TV조선 '내 멋대로-과몰입 클럽' 곽윤기

쇼트트랙 국가대표 출신 곽윤기의 통장 잔액이 100만원 수준에 머물러 눈길을 끌었다.22일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘내 멋대로-과몰입 클럽’ 말미에는 곽윤기가 출연하는 다음 주 예고편이 공개됐다.곽윤기는 영상에서 일어나자마자 휴대전화로 수중에 있는 재산을 확인했다.그런데 은행 애플리케이션(앱)에 포착된 곽윤기의 통장 잔액은 106만원이 전부였다.이에 제작진은 ‘쇼트트랙 국가대표 곽윤기, 파산?’이라는 자막을 달며 곽윤기의 재정 상태에 놀라는 모습이었다.결국 곽윤기는 파산 위기를 극복하고자 근검절약을 시작했다.그는 생활비를 벌기 위해 집에 모아둔 페트병을 주워 담고, 거리에 있는 공병을 줍기도 했다.또 가수 유노윤호와의 식사 자리에서 허벅지 씨름을 통해 밥값 내기를 하며 한 푼이라도 아끼려는 모습을 보였다.곽윤기의 절약 생활은 다음 주 방송을 통해 공개될 예정이다.한편, 선수생활을 끝낸 곽윤기는 자신의 유튜브 채널 ‘꽉잡아윤기’를 통해 근황을 전하고 있다.뉴스24