‘폭싹 속았수다’ 출연도 했는데…삼계탕집 알바하는 배우 근황

넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’에서 강렬한 인상을 남긴 배우 김영웅이 생계를 위해 삼계탕집에서 아르바이트를 하고 있는 근황이 전해졌다.김영웅은 15일 방송된 TV조선 ‘내 멋대로 – 과몰입클럽’에서 촬영장이 아닌 삼계탕 가게에서 하루를 시작하는 모습으로 등장했다. 37년차 베테랑 배우이자 최근까지 여러 드라마에 출연한 그는 “고정 수입이 필요해 약 1년 전부터 이곳에서 일하고 있다”고 밝혔다.그는 ‘생계형 배우’라고 자신을 소개하며 삼계탕을 끓이고, 서빙과 설거지를 하는 등 분주한 일상을 보냈다. 하지만 틈틈이 대본을 손에 쥐고 연습을 이어가며 연기에 대한 열정을 놓지 않았다.알고 보니 그가 일하는 식당은 배우 유장영이 운영하는 곳으로, 생계가 어려운 배우 50여명이 함께 일하며 서로의 꿈을 응원하고 있었다. 오디션이나 촬영 일정으로 결근을 하면 오히려 박수를 받는 이색적인 근무 환경이 눈길을 끌었다.김영웅은 “제 연기에 울고 웃어주시는 분들을 위해 항상 최선을 다할 것”이라며 “앞으로도 흔들리지 않고 배우로서의 길을 걷겠다”고 다짐했다.한편, 김영웅은 tvN ‘빈센조’ ‘해피니스’ ‘구미호뎐1938’ 넷플릭스 ‘폭싹 속았수다’ 등 다양한 작품에 출연해 존재감을 드러냈다. 내년에는 박신혜 주연의 차기작 ‘언더커버 미쓰홍’에서 통닭집 사장으로 출연할 예정이다.뉴스24