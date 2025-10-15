장도연, ‘박나래 싸움’에 이민 결심?…무슨 일 있었길래

이미지 확대 개그맨 박나래(왼쪽)와 장도연. 뉴스1

이미지 확대 MBC ‘구해줘! 홈즈’

코미디언 장도연이 동료들의 말다툼에 돌연 ‘이민 선언’을 한 사연이 전해져 눈길을 끈다.16일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에서는 서울 마포구 상암동으로 임장을 떠나는 모습이 공개된다.이날 방송에서는 방송 관련 기업만 약 600개가 모여있는 상암동 임장을 통해 방송관계자들은 어디서 어떻게 지내는지, 또 어떤 집에 사는지 들여다본다.임장은 ‘31년 차 방송인’ 홍석천과 상암동만 12년째 출근 중인 박나래, 그리고 상암동 햇병아리 임우일이 함께한다.이들은 상암동의 구시가지인 원주민 마을로 향했다. 이곳은 방송사가 생기기 전 주민들이 살던 곳으로, 과거 ‘코미디 빅리그’ 출연 코미디언들의 연습실이 있었던 곳이다.마을 놀이터를 발견한 박나래는 추억에 잠기며 장도연과의 일화를 전했다.그는 “코미디 빅리그 시절, 이 놀이터에서 양세형과 말다툼을 한 적이 있다”며 “(이를) 지켜보던 장도연이 울면서 ‘이렇게 하면 나 이민 갈 거야’라고 통곡했다”고 전했다.이를 스튜디오에서 듣던 양세형 역시 “도연이가 큰소리를 내는 걸 딱 한 번 봤는데, 그때였다”라고 말했다.뉴스24