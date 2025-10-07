‘차우차우’ 코미디언 정세협 별세…지난주에도 개콘 녹화 참석

2008년 SBS 공채 데뷔…최근까지 ‘개콘’ 출연

이미지 확대 KBS 2TV ‘개그콘서트’가 소셜미디어(SNS)를 통해 코미디언 정세협의 별세 소식을 전했다. 자료 : 개그콘서트 인스타그램

코미디언 정세협이 세상을 떠났다. 향년 41세.정세협이 출연 중인 KBS 2TV ‘개그콘서트’는 7일 공식 인스타그램을 통해 정세협의 사진과 함께 “정세협님의 안타까운 소식에 깊은 애도를 표합니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다”라며 비보를 전했다.정세협은 전날 세상을 떠난 것으로 전해졌다. 사인은 알려지지 않았다.2008년 SBS 10기 공채로 데뷔한 고인은 ‘웃음을 찾는 사람들’, ‘개그투나잇’ 등에 출연했다. ‘개그투나잇’의 ‘하오차오’ 코너에서 ‘차우차우’ 캐릭터로 인기를 끌었다.2015년 백혈병 투병 소식을 전했으며, 중국인으로부터 골수이식을 받고 완치 판정을 받았다고 밝힌 바 있다.이어 2024년 KBS 2TV ‘개그콘서트’를 통해 10년만에 공개 코미디 무대에 복귀했다. 고인은 지난주까지 ‘개콘’ 녹화에 참여했고, 지난달 고 전유성의 노제에도 참석해 자리를 지켰다.고인의 빈소는 경기 화성 함백산장례식장 2호실에 마련다. 발인은 9일 오전 7시 40분, 장지는 함백산추모공원이다.김소라 기자