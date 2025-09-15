‘김지민♥’ 김준호, 입 열었다 “내 결혼식 축의금 가장 많이 한 사람은…”
개그맨 김준호가 결혼식 축의금을 언급하며 “가장 많이 한 사람은 탁재훈”이라고 밝혔다.
지난 14일 방송한 SBS 예능 ‘미운우리새끼’에는 배우 차태현, 가수 김종민, 배우 윤시윤이 게스트로 출연해 김준호와 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다.
네 사람의 대화 중 축의금이 대화 주제로 나왔다.
이에 차태현은 “얼마를 해야 하나. 최하 축의금이 얼마냐”고 물었고, 김준호는 “너처럼 3만원”이라고 답했다.
앞서 차태현은 김준호와 김지민의 결혼식에서 김준호에게 축의금을 3만원을 했다고 밝힌 바 있다.
당시 김지민은 “나머지 큰 금액은 다 나에게 했다”고 밝혔다.
김준호는 “연예인 중 누가 가장 많이 축의금을 했냐”는 질문에 “제일 많이 낸 사람은 의외로 탁재훈이다. 큰 금액을 양쪽에 했다”고 답했다.
이에 세 사람은 깜짝 놀란 반응을 보였다.
차태현은 “나중에 얼마나 빼앗아 먹으려고”라고 맞장구쳐 웃음을 자아냈다.
앞서 김준호는 개그우먼 김지민과 지난 7월 13일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다.
해당 결혼식에는 하객 약 1200명이 참석한 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다.
김준호와 김지민은 KBS 공채 개그맨 선후배 사이로, 2022년 4월 열애 사실을 공개했다.
