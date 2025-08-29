추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

이미지 확대 SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처

격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 3억 원대 다이아 귀걸이를 잃어버리며 경찰이 출동하는 해프닝이 벌어졌다.지난 28일 방송된 SBS 예능 ‘한탕 프로젝트-마이 턴’에서는 추성훈의 귀걸이 분실 사건이 전파를 탔다. 방송에서 남윤수가 “형님, 오늘 귀걸이 한쪽만 끼셨다”라고 말하자 추성훈은 뒤늦게 8캐럿 다이아 귀걸이 한쪽이 사라진 사실을 알게 됐다. 그는 “남은 쪽은 5캐럿짜리인데 잃어버린 건 3억 원 정도 한다”고 설명해 모두를 놀라게 했다.숙소를 샅샅이 수색했지만 귀걸이는 나오지 않았고, 추성훈은 마지막까지 방에 있던 탁재훈을 의심했다. 억울함을 호소한 탁재훈은 경찰 조사까지 받게 됐으나, 결국 사건의 열쇠는 이경규에게 있었다. 숙소에 뒤늦게 나타난 이경규가 주머니에서 귀걸이를 꺼내 보이며 “네가 흘려놔서 챙겨놨다”고 해명한 것.그러나 경찰은 도난 신고가 접수된 상황에서 이경규의 진술이 불명확하다고 판단해 조사가 필요하다며 연행했다. 이경규는 “이건 오해다. 나 경찰서 한 달에 몇 번을 가냐”며 억울함을 토로했지만 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 방송에서는 뽕탄소년단 멤버들 사이 갈등도 이어졌다. 남윤수가 “팀에 민폐만 끼친다”며 돌연 탈퇴를 선언하면서 분위기가 급격히 얼어붙었고, 제작진은 향후 팀의 행보에 긴장감을 더했다.뉴스24