홍진경, 이혼 발표 3주 만에…‘연애 리얼리티’ 출연 물망

방송인 홍진경이 연애 리얼리티 프로그램 ‘오래된 만남 추구’ 차기 시즌 섭외 대상으로 거론됐다.28일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 ‘오만추3’에 출연 중인 황보와 솔비가 게스트로 출연했다. 이날 방송에서는 황보와 솔비가 각각 이켠, 이규한과 보여준 설레는 순간들이 공개돼 눈길을 끌었다.솔비는 이규한과의 첫 만남에 대해 “예전에 고정 MC를 함께 했지만 친하게 지내진 않았다”며 “자기소개에서 진정성이 느껴졌다”고 고백했다.이후 두 사람은 드라이브를 하며 손을 잡는 모습이 공개되자, 솔비는 “3분 동안 손잡기 미션이었는데 오빠가 제 손을 끌고 한참을 잡고 있었다”며 호감을 드러냈다.이를 지켜본 제작자 송은이는 “3분이 지나도 계속 손을 잡고 있더라”고 전했고, 홍진경은 “재미있는 프로그램을 만드셨네”라며 부러워했다.그러자 송은이는 “진경아, 이제 나올 수 있어. 다음 기수에 출연해라”라고 권유했다. 홍진경은 “아직 마음의 준비가 안 됐다”고 답했지만, 현장에서는 웃음이 터졌다.한편 홍진경은 이혼 발표 3주 만에 ‘오만추’ 차기 시즌 출연 섭외 소식을 전하며 새로운 도전에 나설지 관심이 쏠린다.뉴스24