‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

수정 2025-08-27 09:36
입력 2025-08-27 07:00
유튜브 ‘살롱드립2’ 캡처
유튜브 ‘살롱드립2’ 캡처


배우 고현정이 부모님의 결혼 생활 걱정에 대해 솔직한 속내를 밝혔다.

26일 공개된 유튜브 채널 ‘테오’ 영상에서 고현정은 SBS 새 금토드라마 ‘사마귀 : 살인자의 외출’ 출연을 앞두고 장도연과 대화를 나눴다.

그는 “엄마 아빠도 두 분이고, 동생도 부부고, 저만 혼자라는 사실이 안쓰러운가 보다”라며 “오히려 나는 두 분이 더 안쓰럽다. 싸우지 말고 잘 살았으면 좋겠다. 조금만 다투는 것 같으면 ‘이혼하라’고 말한다”고 털어놨다.

이어 “엄마는 제가 딸이니까 ‘너희 아빠가 또’라고 말씀하시는데, 저는 ‘나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인하지 않냐’고 말하면 그만하신다”고 밝혔다.

고현정은 삶의 부침에 대해서도 언급했다. 그는 “사람이 인생이 흥망성쇠가 있지 않냐. 잘 나갈 때는 몰려들었다가 조금 내려가면 다 빠진다. 다시 올라오면 또 몰린다. 너무 좋다는 말을 들어도 ‘내가 그렇게 좋나?’ 싶을 때가 있다”고 말했다.

또 “32살에 이혼했는데, 지금 생각하면 엄청 어린 나이다. 애도 둘 낳았으니 다 겪은 줄 알았는데 아니었다”고 회상했다. 그는 1995년 정용진 신세계그룹 회장과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두었으나 2003년 합의 이혼했다.

건강 문제로 삶의 태도가 달라졌다는 고백도 이어졌다. 고현정은 “5년 전 크게 아프고 나서 스트레스 너무 받지 말고, ‘나로 좀 사람들을 만나야겠다’는 생각을 하게 됐다”고 말했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
