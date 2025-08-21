메뉴
빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

수정 2025-08-21 07:04
입력 2025-08-21 07:04
이미지 확대
tvN ‘유퀴즈’ 제공
tvN ‘유퀴즈’ 제공


이미지 확대
빌 게이츠 tvN ‘유퀴즈’ 제공
빌 게이츠 tvN ‘유퀴즈’ 제공


마이크로소프트 창업자 빌 게이츠가 ‘유퀴즈’에 떴다.

vN ‘유 퀴즈 온더 블럭’은 20일 인스타그램에 빌 게이츠 사진을 공개했다. MC 유재석, 조세호와 함께 미소 짓고 있다. “살다 보니 이런 날도 다 오네요. 이분과 함께 하는 날이”라며 “#유퀴즈 #빌게이츠 #진짜 #옵니다”라고 덧붙였다. 이달 중 방송할 예정이다.

2022년 이후 3년 만의 방한이다. 21일 이재명 대통령 예방 후 김민석 국무총리와 오찬한다. 국회 외교통일위원회 위원들과 ‘한국의 글로벌 보건 기여와 리더십’을 주제로 간담회도 가질 예정이다.



빌 게이츠는 포브스 세계 부자 순위 15위다. 2000년 게이츠 재단을 설립해 세계보건, 교육, 기후 변화, 빈곤 퇴치 등에 전념하고 있다. 2045년까지 개인 재산의 99%와 게이츠 재단 기부금을 합쳐 약 2000억달러(약 280조원)를 사회에 환원하겠다고 밝혔다.

뉴스24
