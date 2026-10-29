[포토] ‘인형미모’ 걸그룹 키키

29일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 키키는 미니 3집의 타이틀곡 ‘팝 오프 팝 오프’(Pop Off Pop Off)로 최근 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직의 2026년 3분기 피크 차트 톱 10톱 10 아티스트를 수상했다. 키키는 영상을 통해 “2026년 3분기 QQ뮤직 피크 차트 톱 10 아티스트로 선정되어 정말 기쁘다, 항상 응원해 주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”라며 말했다.
키키는 최근 미니 3집 ‘와이키키’(WhyKiiiKiii)로 왕이뮤직(网易云音乐)이 최근 발표한 2026년 3분기 공식 음원 차트에서 ‘가장 인기 있는 한국어 앨범’에 선정된 데 이어 또 하나의 기록을 추가하며 높아진 글로벌 위상을 알렸다.
‘팝 오프 팝 오프’는 지난 8월 발매 후 QQ뮤직 신곡 차트와 인기곡 차트, 급상승 차트 상위권에 진입했고, 쿠거우뮤직 한국 차트에서는 1위를 차지해 글로벌 영향력을 입증했다. 이 외에도 쿠워뮤직 내 신곡 차트와 한국어 차트, 애플 뮤직 중국 톱100 차트 등 다수의 차트에 이름을 올리며 현지에서의 성장세를 증명했다.
한편 키키는 지난해 데뷔한 스타쉽엔터테인먼트의 5인 걸그룹으로, 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야로 구성됐다. 이들은 데뷔곡 ‘아이 두 미’(I DO ME)로 지상파 음악방송 1위를 거머쥐고 4개월 연속 신인 아이돌그룹 브랜드평판 1위에 오르며 크게 주목받았다. 이후 ‘댄싱 얼론’(DANCING ALONE), ‘404’ 등의 곡을 발표하고 K팝 리스너들에게 큰 사랑을 받았다.
온라인뉴스부
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