[포토] 제2의 보아… A2O LITE 아이찡

1 / 11 이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 아이찡이 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 라다(왼쪽부터)와 보라, 시리, 영, 오아, 아윤, 아이찡, 메르시, 히메키가 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 라다(왼쪽부터)와 보라, 시리, 영, 오아, 아윤, 아이찡, 메르시, 히메키가 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 라다(왼쪽부터)와 보라, 시리, 영, 오아, 아윤, 아이찡, 메르시, 히메키가 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 보라가 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 히메키가 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 메르시가 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 시리가 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 영이 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.10.21.

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이미지 확대 A2O LITE(에이투오 라이트) 오아가 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다 2026.10.21.

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A2O LITE(에이투오 라이트) 아이찡이 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 21일 서울 마포구 상암 MBC에 도착해 인사를 하고 있다.뉴스1