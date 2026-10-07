연예 [포토] ‘파격 의상’ 아이돌네이션 김혜수 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/10/07/20261007801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-07 10:39 입력 2026-10-07 10:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 김혜수, 과감한 황금빛 의상아이돌네이션 김혜수가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제31회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.6 뉴스1 이미지 확대 부국제 찾은 아이돌네이션 김혜수아이돌네이션 김혜수가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제31회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.6 뉴스1 이미지 확대 김혜수, 파격 의상아이돌네이션 김혜수가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제31회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.6 뉴스1 이미지 확대 부산 찾은 데구치 나츠키배우 데구치 나츠키가 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) ‘룩백’ 갈라 프레젠테이션 기자회견에 참석하고 있다. 2026.10.7 뉴스1 이미지 확대 미소짓는 마키타 아쥬배우 마키타 아쥬가 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) ‘룩백’ 갈라 프레젠테이션 기자회견에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.7 뉴스1 이미지 확대 미소짓는 나나세 후리배우 나나세 후리가 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) ‘룩백’ 갈라 프레젠테이션 기자회견에 참석해 미소를 짓고 있다. 2026.10.7 뉴스1 아이돌네이션 김혜수가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제31회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제31회 부산국제영화제 개막식이 개최된 곳은? 영화의전당 벡스코