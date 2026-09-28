[포토] ‘모닝 청순미모’ 장원영

1 / 7 이미지 확대 장원영, 출국 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.9.28 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 아침 미모 샤랄라 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1

이미지 확대 장원영, 청순 미모 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 모닝 키스 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1

이미지 확대 장원영, 볼 콕 요정 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1

이미지 확대 장원영, 블링블링 인사 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1

이미지 확대 장원영, 천상계 미모아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아이브 장원영이 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다.온라인뉴스부