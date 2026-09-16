[포토] ‘미코 진’ 우서윤, 꽃보다 미모

1 / 7 이미지 확대 ‘미코 진’ 우서윤 ‘웃어요’ 하트 미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1

이미지 확대 ‘우지원 딸’ 우서윤, 미스코리아 꽃이 활짝 피었습니다 미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1

이미지 확대 우서윤, 미스코리아 진의 위엄 미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1

이미지 확대 우서윤, 미스코리아 진의 위엄 미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1

이미지 확대 ‘미코 진’ 우서윤, 빠져드는 우아함 미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1

이미지 확대 우서윤, 한국 대표 미인 미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1

이미지 확대 ‘우지원 딸’ 우서윤, 미스코리아 워킹미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰를 위해 이동하고 있다. 전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다. 2026.9.16 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미스코리아 우서윤이 지난 15일 서울 종로구 뉴스1 사옥에서 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다.전 프로농구 선수 우지원의 딸로 알려진 우서윤(22)은 지난 8월 말 열린 ‘2026 미스코리아 선발대회’에서 진(眞)에 선정됐다.온라인뉴스부