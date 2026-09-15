연예 [포토] ‘얼음공주’ 크리스탈, 성숙한 여인의 향기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/09/15/20260915801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-15 17:20 입력 2026-09-15 17:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 크리스탈, 섹시해진 얼음공주에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 크리스탈, 고혹적인 가을 여인에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 크리스탈, 성숙한 여인의 향기에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 정수정, 하트배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 크리스탈, 과감한 의상배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 고혹적인 정수정배우 정수정이 15일 서울 종로구 석파정 미술관에서 열린 랄프 로렌 포토행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.15. 뉴시스 이미지 확대 정수정, 빛나는 손 인사배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 열린 장소는 어디인가요? 석파정 서울미술관 랄프 로렌 매장