소유진 “너무 아저씨랑 사니까”… ‘15살 연상’ 남편 백종원 언급

세줄 요약 소유진, 예능서 백종원 간접 언급

새아빠·첫째 아들 갈등 사연 소개

나이 차이 강점 살리라 조언

이미지 확대 백종원·소유진 부부. 소유진 인스타그램 캡처

이미지 확대 MBC 예능 ‘오은영 리포트 - 결혼 지옥’ 방송화면 캡처

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배우 소유진(45)이 15살 연상 남편 백종원을 “아저씨”라고 언급하며 ‘결혼 지옥’ 부부에게 조언을 건넸다.지난 14일 방송된 MBC 예능 ‘오은영 리포트 - 결혼 지옥’에서는 대화 단절과 갈등을 겪는 ‘1순위 부부’의 두 번째 이야기가 그려졌다.이날 방송에서는 가족을 피해 방 안에서 홀로 지내는 17살 첫째 아들과 새아빠인 남편 사이에 7년간 쌓인 오해와 상처가 전해져 안타까움을 자아냈다.아내는 전남편과의 사이에서 첫째 아들을 낳은 뒤 이혼했다. 이후 약 10년이 지나 현재의 남편과 재혼했으며, 재혼 후 세 아이를 품에 안았다.이에 첫째 아들은 새아빠와 갈등을 겪었고, 그 뒤 지금까지 마음의 문을 닫은 상태였다.이런 상황을 지켜본 장동민은 “남편분이 앞으로 잘하실 거라 생각이 드는데 가장으로서 여섯 식구를 잘 이끌고 가기 위해서는 배를 어떻게 운전하고 가야 하는지, 선원은 어떻게 관리해야 끌어가야하는지 생각하셔야 될 거 같다”며 “본인도 중요하지만 전체를 그려서 생각할 수 있게끔 폭을 넓히면 좋을 거 같다”고 조언했다.소유진은 “저 같은 경우는 (아빠가) 형 같고 오빠 같은 게 그것만의 강점이 있다고 생각했다”면서 “저는 또 너무 아저씨랑 사니까”라고 남편 백종원을 간접적으로 언급해 웃음을 안겼다.이어 첫째 아들과 남편의 나이 차이가 17~18살 정도라는 말에 “진짜 형이다. 이게 어떻게 보면 강점”이라며 “형 같은 아빠처럼 그 강점을 이용하라”고 말했다.소유진은 2013년 요리연구가 겸 기업인 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 소유진은 1981년생, 백종원은 1966년생이다.온라인뉴스부