긴 머리 ‘싹둑’…아이유, 결별 후 오는 10일 깜짝 발표한다

세줄 요약 아이유, 1년 만에 디지털 싱글 발표

오는 10일 오후 6시 ‘이 별로부터’ 공개

정규 6집 선공개 더블 타이틀 2곡 수록

이미지 확대 이담엔터테인먼트 인스타그램

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가수 겸 배우 아이유가 1년 만에 신곡으로 대중들과 만난다.8일 연예계에 따르면 소속사 이담엔터테인먼트는 가수 겸 배우 아이유가 오는 10일 오후 6시 디지털 싱글 ‘이 별로부터’를 발표한다고 밝혔다.이담은 이날 0시 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 신보의 콘셉트 사진을 공개했다.아이유는 우주선 안에서 우주복을 입은 모습으로 시선을 끌었다.새 싱글에는 더블 타이틀곡인 ‘이 별로부터’와 ‘디어 마이 크레이지 솔메이트’(Dear my crazy soulmate) 등 두 곡이 수록된다.이들 노래는 앞으로 발매될 정규 6집의 선공개 곡이기도 하다.아이유가 신곡을 내는 것은 지난해 9월 발표한 디지털 싱글 ‘바이, 써머’ 이후 1년 만이다.아이유는 지난 2022년 배우 이종석과 열애를 인정했으나 지난 7월 결별 소식을 전했다.온라인뉴스부