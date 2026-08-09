연예 [포토] ‘여신들’ 가요대전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/08/09/20260809801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-09 16:44 입력 2026-08-09 16:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 이안, 가요대전 여신하츠투하츠 이안이 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석하고 있다. 2026.8.9 뉴스1 이미지 확대 비비, 수줍은 여신가수 비비가 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석하고 있다. 2026.8.9 뉴스1 이미지 확대 나띠, 서머퀸키스오브라이프 나띠가 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.8.9 뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 아이린, 짧은 치마 입고 조심조심레드벨벳 아이린이 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’에 참석헤 블루카펫을 밟고 있다. 2026.8.9 뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 웬디, 뼈말라 몸매레드벨벳 웬디가 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.8.9 뉴스1 이미지 확대 최예나, 팬심 캐치캐치 하며 런웨이가수 최예나가 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석하고 있다. 2026.8.9 뉴스1 이미지 확대 이즈나 방지민, 남심저격이즈나 방지민이 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.8.9 뉴스1 하츠투하츠 이안이 9일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 SBS 가요대전 Summer’ 블루카펫 행사에 참석하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이안이 참석한 행사의 정식 명칭은? 2026 SBS 가요대전 Summer 2025 SBS 가요대전 Winter