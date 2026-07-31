연예 [포토] BTS, 뉴욕으로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/07/31/20260731800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-31 15:16 입력 2026-07-31 15:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 월드 투어 떠나는 방탄소년단방탄소년단(BTS) RM, 지민, 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 이미지 확대 지민, 출국하는 어린왕자방탄소년단(BTS) 지민이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 이미지 확대 방탄소년단 진, 막 잠에서 깬 말랑말랑 비주얼방탄소년단(BTS) 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 이미지 확대 출국하는 RM방탄소년단(BTS) RM이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 이미지 확대 BTS 뷔, 출국방탄소년단(BTS) 뷔가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 이미지 확대 방탄소년단 슈가, 출국방탄소년단(BTS) 슈가가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 이미지 확대 BTS 뷔·슈가, 월드 투어 떠나요방탄소년단(BTS) 뷔와 슈가(오른쪽)가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 방탄소년단(BTS) RM, 지민, 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! BTS 멤버들의 미국 출국 목적은? 월드투어 개인일정