[포토] BTS, 뉴욕으로

1 / 7 이미지 확대 월드 투어 떠나는 방탄소년단 방탄소년단(BTS) RM, 지민, 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1

이미지 확대 지민, 출국하는 어린왕자 방탄소년단(BTS) 지민이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1

이미지 확대 방탄소년단 진, 막 잠에서 깬 말랑말랑 비주얼 방탄소년단(BTS) 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1

이미지 확대 출국하는 RM 방탄소년단(BTS) RM이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1

이미지 확대 BTS 뷔, 출국 방탄소년단(BTS) 뷔가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1

이미지 확대 방탄소년단 슈가, 출국 방탄소년단(BTS) 슈가가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1

이미지 확대 BTS 뷔·슈가, 월드 투어 떠나요방탄소년단(BTS) 뷔와 슈가(오른쪽)가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방탄소년단(BTS) RM, 지민, 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다.온라인뉴스부