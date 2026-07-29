[포토] ‘뼈말라 몸매’ 김혜수

1 / 7 이미지 확대 김혜수, 세월 거스르는 아름다움 배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1

이미지 확대 김혜수, ‘뼈말라 몸매’ 배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 이동하고 있다. 2026.7.29 뉴스1

이미지 확대 김혜수, 목동 등장한 ‘책받침 여신’ 배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1

이미지 확대 김혜수, 하의 실종 패션 배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1

이미지 확대 김혜수, 여름 여신 배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1

이미지 확대 김혜수, 아름다운 미소 배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1

이미지 확대 김혜수 ‘컬투쇼’ 야호배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.7.29 뉴스1

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배우 김혜수가 라디오 ‘컬투쇼’를 위해 29일 오후 서울 양천구 SBS목동에 도착해 인사를 하고 있다.온라인뉴스부