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[포토] 키스오브라이프의 키스

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수정 2026-07-09 14:54
입력 2026-07-09 14:54
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그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다.

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