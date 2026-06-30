[포토] ‘아름다워’ 장원영

1 / 7 이미지 확대 아이브 장원영, 옆모습도 아름다워 아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 밝은 미소 아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 절세 미녀의 미소 아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 그림자도 아름다워 아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 장미처럼 아름다워 아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 포즈 취하는 아이브 장원영 아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아이브 장원영이 30일 서울 용산구 한남동 닥터엘시아 플래그십 스토어에서 열린 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부