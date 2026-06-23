[포토] BTS 공항 패션

1 / 11 이미지 확대 RM·뷔·정국·진, 출국하는 ‘슈스’ 그룹 방탄소년단(BTS) RM(왼쪽부터)과 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 출국하는 방탄소년단 그룹 방탄소년단(BTS) 슈가(왼쪽부터)와 RM, 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 정국·진, 출국하는 청청 형제 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 진(오른쪽)이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 정국, 뷔 형님 오늘 멋지십니다 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔(왼쪽부터)와 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하며 인사를 나누고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 뷔, 아침 햇살에 더해진 멋짐 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 방탄소년단 뷔, 공항 포착 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 BTS 지민, 햇살 남신 방탄소년단(BTS) 지민(JIMIN)이 해외 일정을 위해 23일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 지민, 출국 방탄소년단(BTS) 지민(JIMIN)이 해외 일정을 위해 23일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 진, 출국하는 월드와이드핸섬 그룹 방탄소년단(BTS) 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 슈가, 훈내 진동 그룹 방탄소년단(BTS) 슈가가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

이미지 확대 출국하는 방탄소년단 RM그룹 방탄소년단(BTS) RM이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 방탄소년단(BTS) RM(왼쪽부터)과 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다.온라인뉴스부