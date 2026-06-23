연예 [포토] BTS 공항 패션 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/06/23/20260623801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-23 14:26 입력 2026-06-23 14:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 11 이미지 확대 RM·뷔·정국·진, 출국하는 ‘슈스’그룹 방탄소년단(BTS) RM(왼쪽부터)과 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 출국하는 방탄소년단그룹 방탄소년단(BTS) 슈가(왼쪽부터)와 RM, 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 정국·진, 출국하는 청청 형제그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 진(오른쪽)이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 정국, 뷔 형님 오늘 멋지십니다그룹 방탄소년단(BTS) 뷔(왼쪽부터)와 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하며 인사를 나누고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 뷔, 아침 햇살에 더해진 멋짐그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 방탄소년단 뷔, 공항 포착그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 BTS 지민, 햇살 남신방탄소년단(BTS) 지민(JIMIN)이 해외 일정을 위해 23일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 지민, 출국방탄소년단(BTS) 지민(JIMIN)이 해외 일정을 위해 23일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 진, 출국하는 월드와이드핸섬그룹 방탄소년단(BTS) 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 슈가, 훈내 진동그룹 방탄소년단(BTS) 슈가가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 이미지 확대 출국하는 방탄소년단 RM그룹 방탄소년단(BTS) RM이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1 그룹 방탄소년단(BTS) RM(왼쪽부터)과 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! BTS 멤버들이 23일 인천국제공항을 통해 간 목적지는? 마드리드 바르셀로나